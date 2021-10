Montesilvano, mense scolastiche: incremento delle iscrizioni degli alunni

MONTESILVANO – Il servizio di refezione scolastica, partito nella giornata di ieri, ha registrato un incremento delle iscrizioni degli alunni rispetto agli anni passati. Nelle dodici scuole dove vengono serviti i pasti sono state rispettate dal Gruppo Serenissima tutte le normative anti Covid. Nelle scorse settimane l’assessore Barbara Di Giovanni, il dirigente Alfonso Melchiorre e l’Ufficio Scuola del Comune hanno effettuato numerosi sopralluoghi, per garantire in tempi brevi il sevizio nelle seguenti scuole dov’è prevista la mensa: nella primaria e nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Troiano Delfico, nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Ignazio Silone: Colle, Colle Mare e Colonnetta; nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Rodari: via Saline e via Fonte D’Olmo; nell’infanzia della Direzione Didattica di via Lazio, via Dante, via Vitello D’Oro e via Valle D’Aosta e nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Villa Verrocchio in via Adda.

“Le richieste per il servizio mensa sono state tutte evase – afferma l’assessore alla Refezione scolastica Barbara Di Giovanni – , quest’anno abbiamo ricevuto tantissime domande rispetto al 2020, quando le famiglie erano ancora impaurite per i numeri alti dei contagi. I pasti serviti da ieri, nei 12 plessi tra la scuola primaria della Delfico e le scuole dell’infanzia, sono circa 1.400 contro i 1.000 dello scorso anno. Le iscrizioni sono ancora aperte per dare la possibilità a tutti di usufruire del servizio proprio per andare incontro alle varie esigenze delle famiglie. L’Ufficio Scuola del Comune ha implementato le numerose attività come l’aggiornamento delle tariffe per le 5 fasce di reddito, partendo dal costo minimo di 2 euro; per proseguire con 2.60, 3.20, 3.90 e 4.70 euro. Da due anni i costi sono stati ridotti, prima il pasto minimo era di 2.50 euro e di 4.90 il massimo. Inoltre l’Ufficio Mensa comunale, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, ha aggiornato le tariffe in base all’indicatore della situazione economica dei nuclei familiari. E’ subentrata anche la nuova modalità di pagamento PagoPA, secondo il nuovo adeguamento previsto per gli enti pubblici. Siamo riusciti a inserire coloro, che mettendosi in regola con i pagamenti, erano stati esclusi inizialmente per morosità. Particolare attenzione è stata rivolta anche a chi segue diete speciali per le intolleranze alimentari e per i bambini celiaci. Le aule vengono sanificate prima e dopo i pasti con prodotti igienizzanti. In tema di normativa anti covid non ci sono stati cambiamenti rispetto allo scorso anno e tutto viene effettuato scrupolosamente e nel rispetto delle regole. Sarà cura dell’Ufficio Mense effettuare nelle prossime settimane un controllo di tanto in tanto per il corretto andamento del servizio”.