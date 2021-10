Pescara, sanzionato peschereccio che transitava a 200 metri da piattaforma Emma

PESCARA – A seguito di una intensa attività di monitoraggio da parte della sala operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, realizzata con l’ausilio del sistema di monitoraggio del traffico delle unità navali denominato “PELAGUS”, è stato sanzionato un peschereccio che transitava ad una distanza di circa 200 metri dalla piattaforma “EMMA”, in violazione all’Ordinanza n. 41 del 2016 che vieta a qualsiasi nave, imbarcazione e/o natante in genere, entro il raggio di 500 metri dal punto di posizionamento della piattaforma, il transito, l’ancoraggio, l’ormeggio e la pesca e/o qualsiasi attività concernente i pubblici usi del mare non espressamente autorizzata.

“La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pescara vigila quotidianamente affinché vi sia un rispetto puntuale dell’Ordinanza, reprimendo tempestivamente le condotte non in linea con il presente provvedimento” afferma il Comandante C.V. (CP) Salvatore Minervino.