Montesilvano, domani inaugura l’ufficio turistico

Sabato 6 luglio appuntamento al Pala Dean Martin Centro Congressi. Nell’occasione si svolgerà il concerto gratuito dell’Ensemble Labirinto Armonic

MONTESILVANO – Il Sindaco Ottavio De Martinis e l’Assessore al Turismo e Manifestazioni Deborah Comardi domani, sabato 6 luglio si svolgerà alle ore 21 al Pala Dean Martin Centro Congressi Montesilvano, parteciperanno all’inaugurazione dello IAT (Ufficio Accoglienza Turistica).

L’Ufficio è stato affidato all’Associazione ARTE E CULTURA ADRIATICA ETS dopo una selezionato avvenuta attraverso una lettera d’invito pubblicata dal Comune di Montesilvano, per la collaborazione nella gestione dello stesso ufficio. Cinque figure dell’associazione assicureranno l’apertura dell’ufficio, in sinergia con il Comune e la collaborazione è del tutto gratuita.

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede dello IAT si svolgerà il concerto gratuito dell’Ensemble Labirinto Armonico composto dai musicisti: Pierluigi Mencattini (violino barocco), Roberto Torto (flauto a becco), Galileo Di Ilio (violoncello barocco) e Walter D’Arcangelo (clavicembalo). Il gruppo si esibirà in un concerto di musica barocca con musiche di G.P. Telemann in Esercizi Musici. Al termine del concerto ci sarà un brindisi di saluto.