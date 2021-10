Montesilvano, Fiat Doblò si ribalta in via Tamigi: illeso il conducente

MONTESILVANO – Ieri sera il conducente di una Fiat Doblò, mentre percorreva via Tamigi in direzione nord, ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata. Un cittadino si è attivato immediatamente per prestare soccorso al conducente, che fortunatamente è rimasto illeso.

La polizia locale, guidata dal comandante Nicolino Casale, è intervenuta verificando le buone condizioni di salute dell’uomo e attivandosi per la messa in sicurezza dell’area. Gli agenti hanno interdetto la circolazione su un tratto della strada interessata, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il recupero del mezzo, mediante un autogru e un carro attrezzi. Il normale deflusso circolatorio è stato ripristinato dopo circa due ore il termine delle operazioni di recupero.