Montesilvano, al via gli eventi del Natale: il programma dell’8 dicembre

In piazza Diaz domenica 8 dicembre Babbo Natale, accensione dell’albero, concerto dei The Original New Port Gospel Singer. Al Pala Dean Martin inaugurazione della mostra dei presepi

MONTESILVANO – Per quasi un mese la magia del Natale animerà le strade del centro di Montesilvano con numerosi eventi riservati ai bambini, ai giovani e agli adulti. Il ricco cartellone delle manifestazioni inizierà oggi domenica 8 dicembre in piazza Diaz, il quartier generale di molti eventi dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Alle ore 16,30 Babbo Natale ritirerà le letterine dei bambini nella casetta in piazza Diaz e sarà a disposizioni per le fotografie, alle ore 17,45 il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi accenderanno l’albero di Natale. Alle ore 18,00 spazio alla musica con il concerto del coro The Original New Port Gospel Singer sempre in piazza Diaz. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà pronta per martedì 10 dicembre.

É previsto sempre in piazza Diaz un mercatino, organizzato dall’associazione Fatto con il cuore, con i prodotti artigianali, oggetti tipici natalizi e beni agroalimentari locali. A fare da cronice alle manifestazioni le proiezioni videomapping sulle facciate della Chiesa di Sant’Antonio in piazza Marconi e sulla facciata del Municipio. Anche le luminarie si accenderanno da oggi in numerose vie della città e per la prima volta arriveranno fino a via Vestina. Si svolgerà alle ore 17,00 l’inaugurazione della mostra dei presepi nel Pala Dean Martin, a cura dell’Associazione “Amare Montesilvano”. La mostra si potrà visitare fino al 6 Gennaio.

“Da oggi – spiega il sindaco De Martinis –, giorno dell’Immacolata fino al 6 gennaio si svolgeranno numerosi eventi tra piazza Diaz, il Pala Dean Martin, corso Umberto, via D’Annunzio, via Roma, piazza Marconi, piazza Muzii con il Palatenda che resterà aperto fino al 26 dicembre. La città sarà addobbata a festa per le manifestazioni natalizie offrendo un ricco programma di manifestazioni. Quest’anno il Natale sarà dedicato alle famiglie. Momenti di svago, divertimento, riflessione e cultura per stare insieme e per vivere soprattutto le vie della città con la scelta di tante iniziative. Ci sarà uno spazio anche per i giovani con il concerto di Santo Stefano. Queste festività sono dedicate a tutti coloro che finora hanno scelto altre città limitrofe per trascorrere il loro tempo libero. In questi giorni la nostra Montesilvano offrirà un’ampia scelta di eventi e sarò felice di salutare ciascuno a cominciare da oggi in piazza Diaz. Un ringraziamento a coloro che si sono adoperati per allestire un bellissimo cartellone, a cominciare dall’assessore Deborah Comardi, alla mia giunta, i miei collaboratori fino alle associazioni, le scuole e tutti gli artisti che interverranno”.

“In città non ricordo un cartellone così variegato di manifestazioni – afferma l’assessore Comardi – . Inizieremo a festeggiare il Natale da oggi con tanti eventi in piazza Diaz e con i mercatini artigianali che proseguiranno ancora con la Fiera del Ciccolato dal 13 dicembre. Lo spirito di gruppo e la grande partecipazione per allestire il calendario ha caratterizzato queste ultime settimane e scoprire tanto fermento nel mondo della scuola fino a quello delle associazioni risveglia una bellissima atmosfera che sono certa non si limiterà soltanto alle festività natalizie. Ascolteremo tanta buona musica. Si comincia con i The Original NewPort Gospel Singers, un coro a 4 voci miste nato a Pescara nel febbraio del 2006 per volontà di alcuni amici appassionati di canto e per il desiderio degli stessi di esplorare nuove forme musicali e corali approfondendo il repertorio gospel e spiritual”.