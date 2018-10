Montesilvano, educazione alla cittadinanza: petizione fino al 5 gennaio

Pompei: “Una firma per l’introduzione della materia nelle scuole”. Informazioni utili per partecipare alla petizione

MONTESILVANO – Introdurre l’educazione alla cittadinanza nelle scuole italiane. Per renderlo possibile è necessario sottoscrivere, andando all’ufficio elettorale del Comune di Montesilvano la petizione, redatta dall’Anci.

«Lo scorso giugno – ricorda il presidente della commissione Cultura, Alessandro Pompei – è stata presentata una proposta di legge, promossa dall’Anci, per la reintroduzione nelle scuole della educazione alla cittadinanza. Il Comune di Montesilvano, tra i primi in Abruzzo ha aderito a questa iniziativa e ha attivato nell’ufficio elettorale un punto di raccolta firme, per raggiungere le 50.000 sottoscrizioni necessarie alla presentazione della legge in Parlamento. Al momento sono ancora troppo pochi i cittadini di Montesilvano che hanno voluto sostenere questa iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare le generazioni future su pratiche e atteggiamenti che siano rispettosi del bene comune e verso la collettività e quindi contare su una popolazione del domani migliore, più attenta e responsabile».

La proposta di legge intende introdurre lo studio di principi base sui banchi di scuola così da educare al bene comune e promuovere la partecipazione civica; educare alla legalità e alla sicurezza nel rispetto reciproco; insegnare all’utilizzo della rete contro hate speech, cyber bullismo e fake news; migliorare comportamenti e stili di vita sostenibili; contrastare lo spreco alimentare, e tutelare l’ambiente e gli spazi comuni. Alla base ci sarà lo studio della Costituzione; la affermazione dei concetti di pace, fratellanza e libertà; lo studio dei principi giuridici fondamentali e il recupero della memoria.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’iniziativa popolare, basta recarsi all’Ufficio Elettorale, a Palazzo Baldoni e apporre la propria firma sulla proposta di legge, dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17. Possono firmare solo i cittadini italiani con diritto di voto, quindi con 18 anni compiuti al momento in cui firmano. La raccolta firme si concluderà il 5 gennaio.