Montesilvano, Campo Mastrangelo: domani si concludono i lavori

MONTESILVANO – Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo Sport Alessandro Pompei hanno effettuato un sopralluogo al campo sportivo Mastrangelo in via Senna, i cui lavori verranno completati domani con il collaudo dell’impianto di irrigazione. Hanno realizzato la struttura e gli impianti la ditta Venturelli Romolo di Forlì e la ditta Agros di Atri. Il direttore dei lavori è l’ingegnere di Montesilvano Francesco Chiavaroli.

“Stiamo mettendo in funzione permanente l’impianto di bagnatura dell’antistadio – spiega il sindaco De Martinis -, costituito da un prato sintetito di ultima generazione che, nelle stagioni calde per evitate la spaccatura, dovrà essere bagnato come se fosse un naturale campo di erba naturale. L’impianto di irrigazione verrà attivato per i sodalizi sportivi, che praticheranno il calcio a 11”.

“Domani si chiude un intervento di riqualificazione importante per il complesso sportivo – prosegue l’assessore Pompei- , durato diversi mesi e con la sostituzione di alcuni elementi difettosi dell’impianto di irrigazione, due elettrovalvole che col tempo si sono usurate, ci sarà il collaudo definitivo. Il campo essendo di ultima generazione ha già la certifcazione di competenza rilasciata dalla Lega”.