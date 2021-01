Bolognano, prosegue la campagna sociale di sostegno alle famiglie

BOLOGNANO – “Prosegue senza soluzione di continuità la campagna sociale in aiuto alle famiglie rese in difficoltà dalla pandemia. Da qualche giorno abbiamo avviato la consegna dei pacchi alimentari, attività per la quale ringrazio la fondazione Campagna Amica, dei dipartimenti nazionale e provinciale della Coldiretti, per la fattiva collaborazione e per la donazione di un consistente numero di confezioni di pasta. Tutti i beneficiari possono recarsi negli uffici comunali durante gli orari di apertura.

E’ in fase di ultimazione, inoltre, anche l’assegnazione dei buoni spesa e generi di prima necessità, previsti dal decreto Ristori Ter e che questa amministrazione comunale ha prontamente attivato per far fronte alle esigenze dei cittadini che vivono in condizioni di maggior disagio, il cui elenco è stato fornito dal Servizio segretariato sociale dell’Ente. In qualità di Sindaco di Bolognano, sono orgoglioso di come l’amministrazione comunale si stia distinguendo per rapidità, efficienza e vicinanza ai più fragili in questa drammatica emergenza” è questa la nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.