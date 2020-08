Montesilvano, alloggi Erp: stilata la graduatoria

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis e il consigliere delegato alle Politiche della Casa Marco Forconi hanno preso parte alla commissione Erp, presieduta dal giudice Giansaverio Cappa. Tra le questioni affrontate la graduatoria definitiva del 2015 e quella del 2021 e la mobilità obbligatoria. Il consigliere Marco Forconi parla anche di un’azione dell’amministrazione comunale volta a garantire la legalità nei quartieri locali di edilizia residenziale pubblica.

“Durante la riunione abbiamo parlato di varie questioni, in primis la graduatoria provvisoria Erp, che nel 2021 sarà definitivamente aggiornata con nuove assegnazioni – spiega il consigliere delegato Marco Forconi -. Attualmente stanno smaltendo le liste del 2015, anche se a Montesilvano abbiamo già assegnato una quarantina di alloggi, su una lista di circa cento domande. La commissione Erp ha valutato anche le pratiche in decadenza, di coloro che hanno perso, per vari reati commessi, la possibilità di abitare in un alloggio popolare, inoltre la commissione sta proseguendo con la valutazione delle procedure di sfratto e sul nostro territorio da gennaio 2021 potranno liberarsi circa dieci appartamenti, i quali verranno subito riassegnati a chi è in graduatoria.

La situazione sicurezza nell’edilizia residenziale di Montesilvano, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e forze dell’ordine, è sotto controllo. Numerose le operazioni in corso della polizia locale e dei carabinieri per quanto riguarda il contrasto ai reati ambientali, allo spaccio e all’usura. Con i carabinieri stiamo intensificando gli impegni per contrastare lo spaccio di droga negli alloggi, grazie alle segnalazioni dei cittadini. I controlli al casellario giudiziario sono molto serrati e da settembre inizieranno anche le mobilità obbligatorie, cioè il cambio di appartamento a seconda delle reali esigenze degli inquilini al fine di ridare dignità alle persone che vivono in appartamenti non consoni al loro standard abitativo”.