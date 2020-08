Ecobonus 2020 per i cittadini d’Abruzzo: l’impegno di Codacons

REGIONE – Il Codacons scende in campo in favore dei cittadini della Regione Abruzzo, con uno staff specializzato, per garantire assistenza a tutti coloro che intendono effettuare lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico nella richiesta dell’Ecobonus 2020.

Il Decreto Rilancio (convertito il Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio: proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Ad oggi, però, l’iter per accedere all’Ecobonus sembra non essere affatto semplice e, in assenza di un concreto aiuto ai potenziali fruitori, l’incentivo rischia di rimanere sulla carta. Proprio per assistere gli utenti nella richiesta dell’Ecobonus il Codacons mette in campo un team di tecnici ed esperti che, in convenzione con l’associazione, sono pronti ad offrire un servizio di consulenza personalizzato.

L’Associazione fornirà assistenza in tutte le fasi della procedura: presentazione del progetto, consulenza legali per la gestione del credito di imposta, analisi di fattibilità dei singoli progetti. Alla pagina https://codacons.it/ecobonus-2020/ l’associazione ha pubblicato una guida utile con tutte le informazioni sull’Ecobonus e le istruzioni per avvalersi dell’aiuto degli esperti Codacons, e ha avviato un sportello telefonico di assistenza (che risponde al numero 89349949) oltre a quello mail ecobonus@codacons.cloud.