Montesilvano, abbandono di rifiuti: ripulita area in via Lazio

MONTESILVANO – «L’inciviltà purtroppo ha colpito una nuova zona della città. É veramente increscioso che nell’arco di una settimana abbiamo dovuto promuovere diversi interventi straordinari di rimozione di cumuli di rifiuti lasciati per le strade. Dopo l’operazione in via Rimini, questa mattina la rimozione dei rifiuti ha riguardato via Lazio».

A dirlo è l’assessore all’Igiene Urbana del comune di Montesilvano, Paolo Cilli. «Questi abbandoni sono la dimostrazione, purtroppo, non solo della totale assenza di senso civico da parte dei responsabili di questi atti, ma di mancanza di rispetto per gli altri e per se stessi. Mi domando se queste persone trattino le loro case allo stesso modo con cui si permettono di deturpare e sporcare la città.

Ancora una volta vogliamo fare un appello a quei cittadini, che al contrario amano e rispettano Montesilvano, affinché segnalino i trasgressori alla polizia locale, che con le loro azioni rappresentano un gravissimo danno nei confronti di tutti, soprattutto delle giovani generazioni. Dal canto nostro – conclude Cilli – stiamo implementando i controlli e potenziando il posizionamento su tutto il territorio di nuove foto trappole per individuare, sanzionare e denunciare i trasgressori».