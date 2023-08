Monte Magnolia di Ovindoli, le tariffe agevolate per i residenti a Celano

L’accordo di promozione tra Comune di Celano e Sci Club Celano prevede un ulteriore sconto per i residenti nel Comune

CELANO – Anche quest’anno gli sportivi e gli appassionati dello sci residenti nel comune di Celano potranno usufruire di tariffe agevolate per lo skipass per la stazione sciistica di Monte Magnola di Ovindoli.

È stata definito in questi giorni, infatti, lo schema di accordo tra il Comune di Celano e lo sci club Celano, associazione sportiva presente ed attiva nella nostra città da più 20 anni.

“Il nostro Comune – dichiara Valeriano Fidanza, Consigliere comunale con delega allo Sport – svolge un ruolo importante per la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive. Per promuovere la pratica dello sci ,disciplina sportiva molto amata e per caratteristica legata al nostro territorio,,abbiamo stipulato questa convenzione. In particolare, grazie alla disponibilità dell’amministrazione guidata dal sindaco Settimio Santilli, in sinergia con lo Sci club, che ringrazio nella figura della presidente Carmen Ranalletta per l impegno ed il lavoro che svolgono ormai da tanti anni, per la stagione 2023/24 è stata stanziata una somma massima di 5 mila euro e lo scopo della convenzione è quello di consentire agli appassionati di questo sport soprattutto alle famiglie di usufruire di prezzi agevolati per l’acquisto di skipass stagionali”.

In pratica – aggiunge Fidanza – l’accordo di promozione prevede che lo skipass oltre alla tariffa agevolata riservata allo sci club avrà un ulteriore sconto per i residenti nel Comune di Celano”.

“È importante la programmazione – conclude Fidanza – attivarsi come abbiamo fatto in anticipo, per arrivare pronti agli appuntamenti stagionali e a riguardo il 20 Agosto lo Sci club ha in calendario un evento in piazza IV Novembre a Celano per promuovere la nuova stagione sciistica”.