Festa senza barriere a Montesilvano, il biancio dell’edizione 2023

MONTESILVANO – Per il secondo anno consecutivo, oggi si è svolta, sulla spiaggia accessibile di Montesilvano, tra le più attrezzate e funzionali della costa adriatica, la seconda edizione di “Festa senza barriere”, un momento di condivisione tra i ragazzi, turisti e residenti, che frequentano la struttura, arricchita da una ricca colazione offerta da La Cremeria di Montesilvano. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l’Associazione Carrozzine Determinate, ha visto la partecipazione di numerose famiglie che hanno trascorso una mattinata in compagnia, socializzando anche con i ragazzi stranieri che in questi giorni frequentano la spiaggia comunale.

“Oggi è stata una mattinata bellissima, di grande condivisione – ha detto il sindaco Ottavio De Martinis – , trascorsa con rispetto e con grande empatia tra le famiglie e gli operatori della spiaggia. “Festa senza barriere”, organizzata grazie anche al contributo dell’Associazione Carrozzine Determinate e con la colazione offerta generosamente da un’azienda locale molto apprezzata, ogni anno ci regala momenti di grandi emozioni, in cui afferriamo la grandezza e le cose importanti della vita attraverso le persone con disabilità che, con coraggio, affrontano gli ostacoli quotidiani. Condividere le loro esperienze è sempre un momento che arricchisce ognuno di noi e per questo sono grato a chi ha voluto questo evento, per il secondo anno consecutivo, e a chi ogni giorno con cura lavora assiduamente nel mondo della disabilità”.

“Spiaggia senza barriere è motivo d’orgoglio per Montesilvano e per l’intera amministrazione comunale – spiega il consigliere delegato alla Disabilità, Giuseppe Manganiello – visto che, anche grazie a questo spazio, la città ogni anno attira turisti italiani e stranieri. A Montesilvano con la spiaggia accessibile abbiamo consentito a tante persone di migliorare in estate la qualità della loro vita”. Un ringraziamento a Claudio Ferrante e a chi con questo gesto di generosità mette in risalto i legami costruiti sul territorio. Grazie allo staff dell’Azienda Speciale che ogni giorno lavora nel tratto di arenile, per garantire benessere alle persone con disabilità”.

“Voglio ringraziare e congratularmi ancora una volta con la Cremeria di Montesilvano – afferma il presidente di Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante – che metterà a disposizione, direttamente in spiaggia, una ricchissima colazione a dimostrazione dell’empatia e della sensibilità che ha dimostrato concretamente anche in altre circostanze. Un ringraziamento, infine, a coloro che quotidianamente si occupano della spiaggia”.

“Per me è stato un onore offrire la colazione a questi ragazzi “speciali” – afferma la titolare Bucciarelli – , ma d’altronde non sono io che offro, ma sono loro che con i loro sorrisi e la loro forza insieme alle loro famiglie mi insegnano la vita. Ringrazio il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, Giuseppe Manganiello e il presidente Claudio Ferrante che mi hanno permesso di poter partecipare a questo bellissimo evento”.