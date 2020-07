Monopattini elettrici e servizio di free-floating, presentazione a Pescara

Scatta l’era dei monopattini e del free-floating, sabato 25 luglio alle 11.30 nel piazzale del Comune ci sarà la presentazione dei nuovi mezzi elettrici

PESCARA – Si terrà domani, sabato 25 luglio dalle ore 11:30, la conferenza stampa-evento per la presentazione dei monopattini elettrici e del servizio di free-floating che da lunedì interesserà anche la città di Pescara. All’incontro prenderanno parte il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia e i rappresentanti delle società Helbiz e Telepass, Matteo Tanzilli Head of Public Affairs di Helbiz e Gabriele Benedetto, CEO Telepass. In particolare Helbiz è specializzata nello sharing dei trasporti e gestirà il servizio.