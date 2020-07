Modesta…mente. 82 anni senza Modesto Della Porta a Guadiagrele 2020

A partire dal 23 luglio al 26 luglio iniziative ed eventi dedicate al poeta dialettale abruzzese Modesto Della Porta a 82 anni dalla sua scomparsa. Il programma

GUARDIAGRELE – A partire da giovedì 23 luglio Guardiagrele ricorda il poeta del “Ta-pù” con “Modesta…mente. 82 anni senza Modesto Della Porta”, rendendogli anzitutto omaggio – nel giorno della sua scomparsa – con la ormai consueta commemorazione istituzionale alle ore 18.30 presso la statua del poeta presente presso la Villa Comunale (Largo Belvedere), con momenti di approfondimento, letture e discussioni con la partecipazione del Sindaco Simone Dal Pozzo, dell’amministrazione comunale, dell’attore Fabio Di Cocco e del Prof. Mario Palmerio.

Il 24 luglio dalle 21.30 in Piazza San Francesco è invece prevista la serata “Gli amici di Modesto e l’umorismo abruzzese” dedicata a uno degli aspetti più originali della poesia di Della Porta, l’umorismo, evento che vedrà la partecipazione di Germano d’Aurelio (‘Nduccio), Elia Iezzi e Domenico Turchi, che variamente nel corso della propria carriera hanno valorizzato l’umorismo regionale e, soprattutto, le poesie dialettali dellaportiane (l’evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione obbligatoria su www.biletto.it a causa delle norme anti-Covid).

Il 25 luglio, invece, l’amministrazione comunale, per iniziativa dell’assessore alla cultura Ambra Dell’Arciprete alle 19.00 presso il parco della Villa Comunale inaugurerà la “Passeggiata Modesto Della Porta”.

Come spiega l’assessore: “In uno dei luoghi cari al poeta, abbiamo voluto dedicare una delle camminate panoramiche della nostra Terrazza d’Abruzzo a Modesto, facendo sì che chi percorre il Belvedere possa essere ‘accompagnato’ dalle sue poesie. Avevamo concepito l’iniziativa per marzo, 135° anniversario della nascita, ma poi la pandemia ha rinviato ‘naturalmente’ questo appuntamento a luglio”.

La quattro giorni dedicata Della Porta si chiude domenica 26 luglio alle 21.15 in Piazza San Francesco con la presentazione della edizione del Comune di Guardiagrele del libro di Mario Palmerio “Modesto Della Porta. Il poeta dei disegni non riusciti” che sarà curata da Marco Presutti, membro del consiglio scientifico del centro del libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali.

“In un contesto differente dagli scorsi anni – spiega l’assessore al turismo Piergiorgio Della Pelle – la quarta edizione della ‘Festa del Borgo” dedicata al poeta è rinviata al prossimo anno, in suo luogo l’amministrazione comunale ha appunto deciso con queste iniziative di ribadire la centralità della figura di Modesto Della Porta per l’identità e la cultura guardiese e abruzzese, nel solco di un lavoro di ricostruzione e riappropriazione della storia e della cultura locale come motore di attrazione turistico-culturale del nostro Borgo, in quest’anno divenuto il ‘Salotto d’Abruzzo’”.