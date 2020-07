Scuola, seconda conferenza dei servizi ieri a Giulianova

Amministrazione, Dirigenti ed Uffici lavorano in sinergia per programmare il rientro a scuola degli alunni in tutta sicurezza

GIULIANOVA – Si è svolta ieri la seconda conferenza dei servizi convocata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia alla presenza delle Dirigenti degli Istituti Comprensivi Giulianova 1 e 2, dei responsabili dell’Ufficio Scolastico Provinciale e di quelli degli Uffici Tecnici ed Istruzione Comunali per programmare il rientro a scuola degli alunni in tutta sicurezza e decidere come utilizzare, sin da subito, i Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per apprendimento” (Fondi PON).

Un incontro tecnico che ha messo in luce la sinergia e la comunità di intenti tra Amministrazione comunale, dirigenza scolastica e Ufficio Scolastico Provinciale. L’Assessore Verdecchia ha annunciato ai presenti lo stanziamento in Bilancio di altri 100 mila euro che verranno destinati alle scuole giuliesi, per un totale complessivo di 210 mila euro.

“Stiamo lavorando in piena sinergia con dirigenti, uffici e Ufficio Scolastico Provinciale al fine di garantire, a settembre, un rientro a scuola sereno e sicuro per tutti i nostri bambini e ragazzi – dichiara l’Assessore Katia Verdecchia – per ciò che concerne gli spazi di cui potremo usufruire per la sistemazione delle classi auspichiamo, naturalmente, la riapertura dell’istituto scolastico di Colleranesco. Verrà fatto comunque tutto il necessario per garantire la tutela della salute degli alunni, anche attraverso la programmazione di interventi tecnici al fine di ritagliare tutti gli spazi strutturali utili all’ospitalità dei ragazzi, che vadano a garantire il distanziamento sociale ed a rassicurare così le famiglie”.