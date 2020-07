Mister Italia 2020, due pescaresi conquistano la finale [FOTO]

Sabato sera allo stadio del Mare le finali nazionali di Miss Grand Prix e Mister Italia con Anna Falchi, Jo Squillo, Beppe Convertini, Serena Grandi, Rocco Barocco e tanti altri

PESCARA – Quello in arrivo, dicono le previsioni, sarà probabilmente il week end più caldo, ma sicuramente sarà anche il week end più “bello” dell’estate pescarese. La grande bellezza italiana, infatti, si da appunto nella nostra città per le finali nazionali di Mister Italia 2020 e Miss Grand Prix 2020 in programma sabato sera 1 agosto allo Stadio del Mare. Entrambi organizzati dall’agenzia “Claudio Marastoni”, i due concorsi si avvalgono del patrocinio del Comune di Pescara e della Camera di Commercio di Chieti e Pescara.

I “bellissimi” e le “bellissime” sono già arrivati in città. Fin da mercoledì, infatti, si sono aperte le porte del Villaggio della bellezza allestito nel piazzale antistante l’auditorium “Flaiano” per le operazioni di accreditamento, pass, i casting e i passaggi in giuria.

Mercoledì sera si sono tenute le prefinali che hanno selezionato da 60 a 32 i candidati alla finalissima di Mister Italia. Nel corso della serata condotta da Simona Barchetti e impreziosita da grandi ospiti come Solange, Raffaella Di Caprio e Serena Di Bari, la giuria ha decretato i finalisti di sabato sera tra cui, bella notizia per Pescara, c’è anche il 17enne di Spoltore Samuele Dalloni, studente di 1,89 di altezza con il sogno di diventare attore o fotomodello. Ma Samuele non sarà l’unico pescarese che sabato sera andrà a caccia di un sogno. Nel concorso di Miss Grand Prix 2020, infatti, tra le 24 finaliste ci sarà anche la studentessa di Pescara Camilla De Berardinis, 16 anni, con il sogno di diventare attrice o modella ripercorrendo le orme di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana e Raffaella Fico, tre tra le grandi Miss Grand Prix del passato.

Quello di Pescara è di fatto il primo appuntamento di bellezza a scendere in campo in Italia dopo il duro periodo del lockdown. Un gradito ritorno nella nostra città cinque anni dopo (l’ultima volta fu nel 2015), grazie anche alla volontà dell’Amministrazione comunale con il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale al turismo Alfredo Cremonese che saranno presenti all’atto conclusivo della kermesse che si avvale anche del patrocinio della Camera di commercio di Pescara e Chieti. L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).

Sabato sera la finale, condotta da Jo Squillo, vedrà la partecipazione di numerose star del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema e della tv. Presidenti di giuria saranno Anna Falchi e Beppe Convertini. Attesi allo Stadio del Mare grandi nomi dello spettacolo e della moda, tra cui Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole, gli stilisti Rocco Barocco e Antonio Ventura De Gnon, l’attrice e produttrice Clarissa Leone, Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes e la rivelazione musicale dell’estate, il rapper Soniko.

