Fossacesia, giorno di chiusura di “Art, Bike & Run+Wine”

Ultime ore al Village di Fossacesia Marina per progetti di sviluppo del territorio, laboratori del gusto, scoperte di ricette e molto altro

FOSSACESIA – “Art, Bike & Run è un luogo di accoglienza, nel quale si incontrano nuovi progetti di sviluppo del territorio, come accaduto in questi giorni con gli spazi dedicati alla presentazione della Linea Gustav, con le attività di Legambiente anche con il coinvolgimento delle scuole locali, fino agli appuntamenti delle Pro Loco – nel commento di Roberto Di Vincenzo, presidente del Gal Costa dei Trabocchi -. Oltre poi alle presenze di pubblico sul posto, alla partecipazione alle attività, va segnalato l’importante racconto dell’evento sui canali social”.

In questi giorni dunque il Village allestito a Fossacesia Marina ha ospitato laboratori del gusto, momenti di scoperta di ricette tradizionali, il trofeo ragazzi, a cura della Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Abruzzo, la Radio Delta 1 Sunset Run in collaborazione con Let’s Run, la Bike for fun promossa da Citra, Moonlight Hiking con Majellando, Yoga all’alba, oltre agli spazi del talk e del food con le Pro Loco del territorio e Slow Food Lanciano e i Gal Majella Verde e Costa dei Trabocchi.

Art Bike & Run + Wine è un evento internazionale promosso da Legambiente Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi, assessorato al Turismo della Regione Abruzzo. Partner istituzionali della manifestazione sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Fossacesia, Comune di Rocca San Giovanni e ideatrice del format e organizzatrice dell’evento è l’agenzia Carsa di Pescara.