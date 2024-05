Settimana della salute ad Atessa, le iniziative in programma

Il 25 e 26 maggio si terranno corsi di defibrillazione, screening gratuiti ma ci saranno anche eventi per bambini, musica e arrosticini

ATESSA – Sabato 25 e domenica 26 maggio, l’Amministrazione comunale di Atessa -Assessorati alla salute e alle Politiche Sociali- ha organizzato una serie di appuntamenti per adulti e bambini._

Sabato 25 maggio:-**

• ore 9, sala polivalente piazza Oberdan: corso di defibrillazione BLS-D che si terrà presso la sala polivalente di piazza Oberdan. Evento gratuito riservato ai residenti.

• Dalle ore 10 alle 20 in piazza Garibaldi: torna “Pompieropoli” l’evento ludico per bambini che consente di imparare giocando. I bambini diventeranno pompieri per un giorno. Le pompieropoli, pensate sin dal 2008 dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono percorsi ludici educativi rivolti ai piccoli alunni delle scuole elementari e medie. Il tracciato ludico è preparato con sapienza, esperienza e in totale sicurezza dai soci dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del CN, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza toccando con mano gli ostacoli che possono presentarsi in momenti particolari. Evento gratuito aperto a tutti. Dalle ore 21 in piazza Garibaldi: a cura dell’Associazione “Sand Rock Event” e Bar Chalet ci saranno musica dal vivo e arrosticini.

Domenica 26 maggio

• Dalle 9.30 alle 15.30, in piazza Garibaldi: “Carovana della Prevenzione”. Durante la giornata, l’Amministrazione comunale di Atessa, ha previsto uno screening gratuito rivolto alla popolazione femminile per assicurare, anche a chi ha disagio economico e sociale – ed è in difficoltà con le liste di attesa del servizio sanitario regionale-, l’accesso ad opportunità di protezione della propria salute. Abbiamo deciso di intervenire e investire anche in questo settore, particolarmente sofferente negli ultimi tempi, – dichiara l’Assessore alla Sanità pubblica, Apilongo – mettendo a disposizione della cittadinanza più Unità mobili con medici e tecnici che effettueranno visite specialistiche ed esami diagnostici. Visite gratuite riservate ai residenti.