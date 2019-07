Misano: week-end intenso per il pilota Federico D’Annunzio

MISANO ADRIATICO – Il pilota pescarese Federico D’Annunzio campione in carica National Trophy 1000 ha gareggiato ieri e oggi al Misano World Circuit Marco Simoncelli disputando le due gare del quarto round del CIV Superbike.

Un week-end molto intenso per Federico D’Annunzio che corre con il numero 41 in sella alla Aprilia RSV4 FW-STK affidatagli dal sodalizio tra i team Nuova M2 Racing e Virtus Racing Team. Dopo le qualifiche che gli sono valse una buona partenza dalla seconda fila in sesta posizione, ieri dopo una gara corsa in condizioni di caldo estremo, con l’asfalto che ha toccato i 50°C ha chiuso decimo. Oggi le condizioni meteo invece, sono state completamente diverse con la pioggia che ha decretato un assetto da bagnato. Partito sesto, nella bagarre iniziale a causa di alcuni problemi di trazione, è scivolato in quindicesima posizione rimontando però progressivamente di giro in giro fino ad arrivare undicesimo.

“Sono un po’ amareggiato per il risultato delle due gare ma sono contento del feeling che si è creato con la moto e con il team e che sta migliorando sempre di più. Sono contento dell ‘ottimo piazzamento in qualifica e del potenziale della moto; peccato per i problemi di trazione nella gara di ieri e per quelli del freno motore della gara di oggi. Le condizioni così mutevoli non hanno reso facili le gare soprattutto sul bagnato: quella di oggi è stata la seconda con la pioggia su Aprilia e le modifiche fatte dopo il Mugello sono state un po’ troppo invasive – ha dichiarato Federico D’Annunzio da Misano- Ringrazio il team per il lavoro svolto e per quello futuro così come i miei sostenitori che non mi fanno mai mancare il loro affetto”.

Numerosi, come sempre, i sostenitori che dall’Abruzzo hanno seguito Federico D’Annunzio per sostenerlo.

Le gare sono state trasmesse in diretta streaming e saranno messe in onda la prossima settimana su Sky Sport MotoGP HD (martedì e mercoledì alle 21.00).

I prossimi appuntamenti del Campionato, costituito da 12 gare in sei round, saranno a settembre al Mugello e a ottobre a Vallelunga.