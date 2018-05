Minibasket, Castel di Sangro ha ospitato la giornata finale

CASTEL DI SANGRO – Il minibasket va a canestro a Castel di Sangro. É infatti la piccola cittadina sangrina ad ospitare la giornata finale che la Federazione Italiana pallacanestro dedica alla categoria aquilotti (under 11). A prendere pare alla giornata, sapientemente organizzata dalla Nuova Sangro basket, oltre a tutti i centri minibasket della provincia dell’Aquila , anche i centri minibasket di Popoli, Torre de Passeri e il Macig Chieti.

L’appuntamento regolarmente inserito nel calendario delle attività federali dedicate ai minicestisti della provincia aquilana, ha visto le squadre presenti affrontarsi in un minitorneo di 4 contro 4 senza classifica, in cui i piccoli atleti hanno avuto occasione di confrontarsi con i coetanei degli altri centri senza avere lo stress del risultato.

A vincere è stato infatti il sano e leale spirito dello sport, come ci spiega il responsabile della Nuova Sangro basket Felicita Fantone: ”L’obiettivo delle attività che organizziamo è quello di permettere ai ragazzi di giocare e crescere serenamente, senza l’assillo della vittoria a tutti i costi, troppo spesso vediamo ragazzi che abbandonano l’attività sportiva perchè caricati da aspettative che in questo particolare momento della loro crescita non possono e non devono avere”.

Bellissima anche la cornice di pubblico che ha visto riempire le tribune del palasport di Castel di Sangro, oltre che dai tanti genitori, anche dai tanti curiosi che hanno pensato di passare una domenica diversa all’insegna del basket.