Firenze, Polo Abruzzo Italy presenta X4CHAIN al MICS 2025

FIRENZE – Il MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile promuove, dal 9 al 15 ottobre, presso Palazzo Vecchio di Firenze, la mostra internazionale “The Italian Commitment to Sustainability. From Tradition to Futures”.

L’evento rappresenta un importante momento di confronto e valorizzazione del Made in Italy sostenibile, mettendo in dialogo prodotti iconici del passato con 16 progetti innovativi che guardano al futuro.

Tra i protagonisti della settimana fiorentina, spicca la partecipazione di Angelo D’Ottavio, Presidente di Polo Abruzzo Italy, che il 15 ottobre sarà relatore all’evento “Automazione e Territorio: Innovazione Industriale e Filiere 4.0 per lo Sviluppo delle PMI”.

Nel corso del suo intervento, con l’autotorevole partecipazione delle Case del Made in Italy del MIMIT-Ministero delle Imprese e del Made in Italy- presenterà X4CHAIN, un innovativo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nato per tutelare e valorizzare il Made in Italy attraverso l’impiego di intelligenza artificiale, blockchain e digital twin.

X4CHAIN consente di creare un gemello digitale certificato per ogni prodotto, garantendo autenticità, tracciabilità e sostenibilità. Si tratta di una concreta applicazione della Legge 206/2023, che introduce l’uso di tecnologie digitali per certificare l’origine italiana dei prodotti, anticipando il futuro Digital Product Passport europeo.

Questo progetto incarna pienamente la missione di Polo Abruzzo Italy: unire innovazione e tradizione per costruire un ecosistema digitale trasparente, sicuro e competitivo, capace di raccontare al mondo l’eccellenza autentica della manifattura italiana.

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito e inaugurata il 9 ottobre dalle ore 15 alle 19.

L’evento fiorentino, settima tappa del roadshow MICS, sottolinea la necessità di un Made in Italy proiettato verso il futuro, radicato nella propria identità culturale e storica e capace di dialogare con la ricerca e l’innovazione. Un percorso che punta a valorizzare le produzioni non alimentari, come previsto dalla Legge 206/2023, e a rafforzare la competitività internazionale delle imprese italiane.

L’universo manifatturiero nazionale si fonda sulla collaborazione tra territori e filiere, sulla transizione tecnologica e ambientale, sulla circolarità e sul giusto riconoscimento del valore dei nostri prodotti sui mercati globali.

In questo scenario, la partecipazione di Polo Abruzzo Italy rappresenta un segnale forte e concreto dell’impegno del territorio abruzzese nel costruire il futuro del Made in Italy sostenibile e innovativo.