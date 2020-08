Michele Zarrillo in concerto a Pacentro: ecco quando

È in programma il 6 settembre la tradizionale manifestazione de “La Corsa degli Zingari” quest’anno trasmessa in diretta streaming

PACENTRO – Torna il 6 settembre la tradizionale Corsa degli Zingari di Pacentro, che quest’anno sarà trasmessa in diretta streaming, in rispetto della normativa anti-Covid 19. La corsa si svolgerà a porte chiuse, anche per i residenti.

“La nostra tradizione mescola peculiarità che richiamano il sacro e il profano. Gli zingari, termine dialettale che indica persone a piedi nudi, scalze, corrono in onore della Madonna di Loreto” sottolinea Giuseppe De Chellis, alla guida dell’associazione Corsa degli Zingari, organizzatrice della corsa insieme con la Confraternita della Madonna di Loreto. “Rinnoviamo la tradizione, con alcuni cambiamenti dovuti all’emergenza Coronavirus”.

Non ci sarà la Corsa degli Zingarelli, riservata ai bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni, che anticipava la corsa vera e propria.

“Non c’erano le condizioni perché la Corsa degli Zingarelli potesse svolgersi in sicurezza. Abbiamo avuto, invece, l’ok per la Corsa degli Zingari, con massimo 20 partecipanti” precisa. “Sono stati selezionati ragazzi di Pacentro o di origini pacentrane. Tutti verranno sottoposti a tampone, proprio per garantire la massima sicurezza. I concorrenti potranno essere accompagnati da un componente del nucleo familiare. La corsa si farà a porte chiuse, non potranno assistervi neppure i residenti: la strada dove si svolgerà la competizione sarà inaccessibile, proprio per non correre nessun tipo di rischio”.

La corsa si terrà alle ore 17. “Sarà trasmessa in diretta streaming su www.apktv.it, per consentire a tutti di potervi assistere, seppur in modo diverso dal solito. I concorrenti saranno premiati davanti alla Chiesa della Madonna di Loreto: un ritorno agli antichi splendori”.

CONCERTO DI ZARRILLO, INFO BIGLIETTI

La madrina dell’evento sarà Barbara Chiappini, presente anche la sera, in occasione del concerto di Michele Zarrillo, che si terrà allo Stadio Comunale alle ore 21, con ingresso dalle ore 19.30 (biglietti disponibili su CiaoTickets al costo di 15 euro). Zarrillo farà tappa a Pacentro con il suo “Nell’estasi o nel fango tour”, che prende il nome dal brano con cui ha concorso all’ultima edizione del Festival di Sanremo. In scaletta, i suoi più grandi grandi successi. Il concerto è organizzato dall’associazione culturale Corsa degli Zingari e dalla Confraternita della Madonna di Loreto, con il patrocinio del Comune di Pacentro.

“Prima dell’inizio della serata, proietteremo un riassunto dell’edizione 2020 della corsa, con la presentazione dei concorrenti che avverrà sugli spalti. Ci saranno anche i tradizionali fuochi d’artificio, tutto in pieno rispetto della normativa anti-Covid” conclude De Chellis. “Il concerto del 31 luglio che abbiamo organizzato a Pacentro, con protagonisti Andrea Scanzi e i Floyd on the Wing, è stato particolarmente apprezzato dalle autorità preposte, che hanno parlato di ‘modello Pacentro’. Questo ci ha riempiti di orgoglio. Un ringraziamento va a tutta l’organizzazione e allo studio AG Engineering”.