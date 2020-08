Fidas Pescara, rinnovo cariche 2020: ecco quando

PESCARA – É tutto pronto per il rinnovo delle cariche sociali di Fidas Pescara, previste per sabato 12 e domenica 13 settembre 2020. L’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione di donatori di sangue è convocata in questi due giorni nella sede associativa in via Fonte Romana, a Pescara.

Il seggio resterà aperto nei seguenti orari: sabato 12 settembre dalle ore 12 alle ore 19; domenica 13 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Più di 13 mila soci sono chiamati ad esprimere le loro preferenze sul rinnovo di consiglio direttivo, organo di controllo e collegio dei probiviri. Possono votare tutti i soci iscritti da almeno tre mesi.

Le operazioni di voto si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.