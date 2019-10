Mezza Maratona dell’Aquila 2019: orari e percorsi

La prima edizione della manifestazione, in programma domenica 27 ottobre, avrà partenza e arrivo alla Villa Comunale e si snoderà in città

L’AQUILA – Tutto pronto per la “Mezza maratona dell’Aquila – Città del mondo” la prima mezza maratona del capoluogo di regione, ideata e organizzata da Atleticom Asd nell’ambito delle celebrazioni del decennale del sisma e finanziata in parte con i fondi del programma Restart “L’Aquila città del mondo”, programma voluto dal Governo per aiutare le terre colpite dal sisma del 2009 a risollevarsi dal crollo sociale ed economico. La gara si terrà all’Aquila domenica 27 ottobre, ed è così articolata: una gara competitiva di corsa su strada sulla distanza di 21,097 km e una corsa non competitiva sulla distanza di 5 km. Associate alle due distanze della mezza maratona e della 5 km, si terranno anche una 4 x 5 km a staffetta non competitiva per squadre di 4 atleti (in cui ognuno dei componenti del team percorrerà una frazione di 5 km) e una gara di marcia sempre sulla distanza di 5 km.

Ultimi ritocchi prima dell’importante giorno, tra questi c’è il percorso: suscettibile di modifiche sino all’ultimo momento per le caratteristiche della città, che spesso deve attraversare i luoghi toccati dal sisma ancora in zona rossa, come Onna, è ora definitivo.

PERCORSO E RISTORI. Un percorso variegato e impegnativo quello che vedrà competere gli atleti della mezza maratona, per la presenza di alcuni tratti su strada sterrata e alcune pendenze, una al 15° km, nella frazione di Sant’Elia, e una finale (di circa 1.500 metri che porta alla straordinaria basilica di Collemaggio e, infine, rientro alla villa comunale.

SPUGNAGGI, RISTORI E STAFFETTA: primo posto di controllo al Km 5, ristoro (solo acqua) e primo punto di cambio per la staffetta (via Graziosi, ingresso pista ciclabile); primo spugnaggio al km 7,5 (ingresso via Mausonia); ristoro (acqua e cibo) e cambio staffetta al km 10,5 (frazione di Onna); al km 13 secondo spugnaggio (all’uscita dalla zona industriale di Bazzano); in prossimità del 16° km, nella frazione di Sant’Elia terzo posto di controllo, ristoro di acqua e ultimo cambio staffetta; terzo spugnaggio all’inizio della salita di Collemaggio al km 19,34. Infine, al km 21,097 ristoro finale con frutta, merendine e bevande all’expo marathon. Per chi vuole, sarà possibile anche fruire dello street food e del pranzo organizzato a scopo di beneficenza a cura dell’associazione “Scherza col cuoco” per “L’Aquila per la vita”.

Per maggiori informazioni sul percorso, è possibile consultare il sito al link: https://mezzamaratonalaquila.com/percorso

ORARI, RITROVO E PARTENZA. L’expo marathon è alla villa comunale, davanti all’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, restaurato dopo il terremoto. Il villaggio aprirà sabato 26 ottobre alle 12. Pacchi gara e pettorali possono essere ritirati sabato 26 ottobre dalle 12 alle 18 e domenica 27 ottobre dalle 7.30 alle 9. Domenica il raduno degli atleti – che potranno nel frattempo preparare i muscoli con gli esercizi di warm up a cura della palestra “Fit Fun 2.0” – è intorno alle 9. Partenza alle 9,30 con una camminata-corteo attraverso il centro storico, pensata proprio per mostrare in un momento di festa condiviso con tutti gli atleti, la bellezza della città rinata. Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del sisma del 2009 si terrà a piazza Duomo di fronte alla chiesa delle Anime Sante, simbolo dei terremoti che nella storia hanno colpito la città. Start ufficiale alle 10,30 al castello cinquecentesco (a ridosso del ponte del castello, reso accessibile in via straordinaria proprio per la gara). I primi a partire saranno gli atleti della mezza maratona, a seguire le staffette, la 5 km e la marcia.

AUTOBUS. Il Comitato organizzatore mette a disposizione – al costo di 9 euro a persona – dei pullman da Roma e da Pescara con partenza alle 7 e ritorno entro le 17. Il servizio è acquistabile scrivendo a: transfer@mezzamaratonalaquila.com.

PARCHEGGI. Possibilità di parcheggiare gratuitamente al terminalbus Lorenzo Natali (via Caldora) a 300 metri dall’expo marathon (sia auto che bus).

GIRO INSOLITO IN CITTA’. Ci sarà anche la possibilità di divertirsi e conoscere la città con il “Giro insolito della città”, tour turistico di 3 ore che prevede la visita della Chiesa di San Silvestro, un itinerario fra le strade e i monumenti più belli e recuperati con le più avanzate tecniche di sicurezza e di restauro, fino alla basilica di Santa Maria di Collemaggio.