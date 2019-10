Artista pescarese in mostra a Dubai con un dipinto su D’Annunzio

Cattoni: “Sono rimasta molto colpita dal quadro di Gabriele D’Annunzio dell’artista Aleksandra Lazic, attraverso la sua arte abbiamo portato a Dubai un concetto forte, legato prettamente alla nostra Italia, vero museo a cielo aperto”

PESCARA – Si è svolto la scorsa settimana a Dubai “In Memory of Ferruccio Lamborghini”, format fondato dalla manager Debora Cattoni, che prevede il giro del mondo con la guest principale Fabio Lamborghini, nipote del fondatore Ferruccio, e la celebrazione di una storia meravigliosa, quella della Lamborghini. La prima tappa internazionale è stata Dubai, poiché “è all’avanguardia nel mondo per la maggior presenza di supercars Lamborghini”, ha affermato la Cattoni.

L’evento, che si è svolto al Dubai Polo ed Equestrian Club, è stato aperto da una mostra di artisti italiani di spessore tra cui Aleksandra Lazic, soprano e pittrice di origine serba da anni residente a Pescara. Del suo lavoro, la Cattoni ha detto: “Sono rimasta molto colpita dal quadro di Gabriele D’Annunzio dell’artista Aleksandra Lazic, attraverso la sua arte abbiamo portato a Dubai un concetto forte, legato prettamente alla nostra Italia, vero museo a cielo aperto. Ho scelto questa terra proprio per sposare la nostra cultura e arte con quella araba, infatti erano presenti al mio evento molti uomini d’affari, legati al petrolio e discendenti della famiglia reale, alcuni arrivati proprio in Lamborghini. E Fabio Lamborghini ha rappresentato al meglio la nostra Italia per la sua eccellenza”.

Dubai ama molto questo brand internazionale ed è una città futuristica, come lo è sempre stato Ferruccio Lamborghini. Anche Hamdan Al Maktoum, principe di Dubai e figlio del re, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, possiede le più esclusive Lamborghini.

Ferruccio Lamborghini era un grande visionario, un uomo umile che ha vissuto una vita fra concretezza e genialità. Ed è proprio questo, “Concretezza e genialità”, il nome dell’opera a lui dedicata dall’artista Salvatore Amelio, il quale, con un’articolata scultura, ha interpretato la tenacia, l’imprenditorialità e la genialità di questo mito dell’industria italiana celebre in tutto il mondo.

La serata di Dubai ha previsto tante sorprese anche grazie a Walter di Francesco, mago prestigiatore delle celebrità negli eventi internazionali di lusso, il quale ha portato quella stessa magia che piaceva tanto a Ferruccio Lamborghini. Il filo rosso dell’evento è stata una frase che fu pronunciata dal grande Frank Sinatra, interpretato durante l’evento dall’artista Mediaset Roberto Tucciarelli. Si tratta di una frase pronunciata in uno dei club più famosi di New York e fa così: “Se vuoi essere qualcuno comprati una Ferrari, se sei già qualcuno comprati la Lamborghini”. Il grande Sinatra possedeva una Miura arancione, ed era un fan di Ferruccio Lamborghini.