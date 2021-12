“Mettici il Cuore 4”, il 19 dicembre al via il progetto natalizio a Montesilvano

Dalle ore 16 al Pala Congressi Dean Martin di Montesilvano “Laboratori Natalizi per bambini e ragazzi”

MONTESILVANO – Anche quest’anno l’Associazione Amare Montesilvano in collaborazione con l’Amm.ne Comunale di Montesilvano e alcune attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa ha organizzato “Mettici il Cuore 4” progetto natalizio che prenderà il via domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 16 nella sala del Mare al Palacongressi Dean Martin di Montesilvano.

Si comincia alle ore 16 con il Laboratorio natalizio crea con il Cuore dedicato ai bambini dai 6 anni. I bambini, coordinati dai soci Bruna Brunetti, Paola Candeloro, Chiara Di Benedetto, Laura Silvetti, Fabio Salone, Veronica Salone,Eliseo di Benedetto,Lorena Di Serafino, dovranno colorare dei cuori di gesso fatti a mano e creare con alcuni strumenti forniti dall’organizzazione dei piccoli lavoretti che, una volta terminati potranno essere portati a casa. Alle ore 18,30, i bambini si cimenteranno nella rottura della pignatta natalizia preparata da Cassandra Marchigiani e prima di andar riceveranno anche dei gadget della Mc Donalds.

Stante il perdurare dei protocolli COVID, la prenotazione dei bambini è obbligatoria e si potrà effettuare al n.wzap 3733001667. I genitori dei bambini potranno accedere solo se in possesso di Green Pass.

Per i più grandi, ci sarà il Laboratorio di Arte Manipolativa coordinato dall’artista Cecla Cecamore, dalla ceramista Carla Trivellone e dall’insegnante Anna Lucia Strizzi. I ragazzi dopo aver ricevuto alcuni semplici indicazioni su come usare l’argilla, si cimenteranno nel creare piccoli lavoretti che poi saranno infornati e cotti. Anche per loro ci sarà una pignatta piena di doni e sorprese

La due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie terminerà il 29 dicembre 2021 con la “Tombolata di Beneficenza”.Saranno effettuate tre tombolate di cui due dedicate e giocate da bambini. L’intero ricavato della vendita delle cartelle sarà devoluto in beneficenza ad una Associazione del territorio. Appuntamento alle ore 16 presso la Sala del Mare del Montesilvano vi aspettiamo in tanti per giocare ma anche per dare un grande segno di solidarietà.