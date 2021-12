Giulianova, oggi concerto di Rondo Da Sosa al Palaeventi

Il rapper italiano si esibirà sul palco di piazza del Mare

GIULIANOVA – Al via le manifestazioni al Palaeventi allestito in piazza del Mare. La tensostruttura, che ospiterà concerti ed iniziative fino all’ 8 Gennaio, aprirà le porte, oggi, sabato 18 Dicembre 2021, al rapper Rondo Da Sosa, al secolo Mattia Barbieri. 21 anni, milanese, Rondo canta il disagio delle periferie e la voglia di riscatto, comune a molti suoi coetanei. Seguito da un pubblico di giovani ed adolescenti, è stato al centro di episodi discussi, fatti che, in qualche modo, ne hanno aumentato la popolarità. L’inizio del concerto è fissato alle 21.30.

Si accede solo muniti di Greenpass. Il costo del biglietto, comprensivo di consumazione, è di 20 euro. Informazioni e prenotazioni presso l’ Ufficio Iat di via Sauro o telefonando al 347 7983779.