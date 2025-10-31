Home » Meteo Abruzzo oggi » Meteo Abruzzo weekend 31 ottobre-2 novembre 2025: tempo variabile
Meteo Abruzzo weekend 31 ottobre-2 novembre 2025: tempo variabile

Previsioni meteo per Abruzzo dal 31 ottobre al 2 novembre 2025: tempo variabile. Le temperature nelle quattro province

scritto da Marina Denegri

REGIONE – Il weekend dal 31 ottobre al 2 novembre in Abruzzo prosegue un trend variabile con annuvolamenti alternati a schiarite anche nel corso dei prossimi giorni. Possibile la presenza di nubi basse e nebbie nelle aree interne vallive ma anche lungo le coste a tratti. Probabile il ritorno di qualche pioggia.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 31 ottobre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.  Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mare mosso.

Sabato 1 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 2 novembre 

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (31 ottobre – 2 novembre 2025)

PESCARA

VEN – min 15° max 21°
SAB – min 14° max 19°
DOM – min 15° max 18°

CHIETI

VEN – min 12° max 20°
SAB – min 11* max 20°
DOM – min 13° max 20°

TERAMO

VEN – min 14* max 21°
SAB- min 12° max 19°
DOM – min 13° max 20°

L’AQUILA

VEN – min 12° max  20°
SAB – min  9° max 21°
DOM – min 10° max 20°

