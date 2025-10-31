Meteo Abruzzo weekend 31 ottobre-2 novembre 2025: tempo variabile

REGIONE – Il weekend dal 31 ottobre al 2 novembre in Abruzzo prosegue un trend variabile con annuvolamenti alternati a schiarite anche nel corso dei prossimi giorni. Possibile la presenza di nubi basse e nebbie nelle aree interne vallive ma anche lungo le coste a tratti. Probabile il ritorno di qualche pioggia.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 31 ottobre
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mare mosso.
Sabato 1 novembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Domenica 2 novembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (31 ottobre – 2 novembre 2025)
VEN – min 15° max 21°
SAB – min 14° max 19°
DOM – min 15° max 18°
VEN – min 12° max 20°
SAB – min 11* max 20°
DOM – min 13° max 20°
VEN – min 14* max 21°
SAB- min 12° max 19°
DOM – min 13° max 20°
VEN – min 12° max 20°
SAB – min 9° max 21°
DOM – min 10° max 20°
