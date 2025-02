REGIONE – Che tempo farà dal 28 febbraio al 2 marzo 2025? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Sarà un fine settimana caratterizzato da una fase instabile e a tratti perturbata. Già nella giornata di Venerdì ci sarà un aumento della nuvolosità.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 28 febbraio

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 1 marzo

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1650 metri. Mare poco mosso.

Domenica 2 marzo

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (28 febbraio-2 marzo)

PESCARA

VEN – min 7° max 13°

SAB – min 8° max 12°

DOM – min 10° max 11°

CHIETI

VEN – min 6° max 14°

SAB – min 4* max 13°

DOM – min 7° max 11°

TERAMO

VEN – min 6° max 12°

SAB- min 7° max 9°

DOM – min 7° max 9°

L’AQUILA

VEN – min 2° max 12°

SAB – min 6° max 10°

DOM – min 6° max 10°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.