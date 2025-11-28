Meteo Abruzzo weekend dal 28 al 30 novembre 2025: tempo instabile

REGIONE -Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di corso del weekend dal 28 al 30 novembre il tempo sarà instabile. Residua instabilità venerdì sull’Abruzzo. Sabato stabile e soleggiato; mentre domenica è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 28 novembre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1350 metri. Mare molto mosso.

Sabato 29 novembre

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Domenica 30 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (28-30 novembre 2025)

PESCARA

VEN – min 8° max 11°

SAB – min 6° max 12°

DOM – min 6° max 12°

CHIETI

VEN – min 4° max 8°

SAB – min 3* max 10°

DOM – min 3° max 10°

TERAMO

VEN – min 4* max 9°

SAB- min 3° max 11°

DOM – min 3° max 11°

L’AQUILA

VEN – min 1° max 5°

SAB – min -1° max 8°

DOM – min -1° max 8°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.