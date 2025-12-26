Meteo Abruzzo weekend dal 26 al 28dicembre 2025: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 26 al 28 dicembre, che precede il Natale, il tempo sarà in miglioramento. Santo Stefano con ancora molte nubi e piogge che si confineranno tra basse Marche e Abruzzo orientale, con neve in Appennino a partire dai 1400m di quota. Graduale miglioramento del tempo a partire da sabato 27. Seguirà un fine anno all’insegna del bel tempo con temperature in ripresa nei valori massimi.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 26 dicembre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Sabato 27 dicembre

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Domenica 28 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (26-28 dicembre 2025)

PESCARA

VEN – min 10° max 12°

SAB – min 5° max 11°

DOM – min 5° max 13°

CHIETI

VEN – min 7° max 10°

SAB – min 4* max 10°

DOM – min 4° max 12°

TERAMO

VEN – min 7* max 9°

SAB- min 4° max 9°

DOM – min 4° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 4° max 8°

SAB – min 1° max 10°

DOM – min 1° max 12°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.