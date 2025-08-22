REGIONE – Weekend dal 22 al 24 agosto in Abruzzo tra sole e instabilità: venerdì sereno con qualche rovescio interno, sabato più nuvoloso e piovoso, domenica variabile con clima mite.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 22 agosto

La giornata si apre sotto un cielo sereno, con l’aria ancora fresca delle prime ore del mattino. In Abruzzo, il sole domina gran parte del territorio, rendendo perfette le condizioni per escursioni, gite al mare o passeggiate nei borghi. Nel pomeriggio, qualche nuvola si affaccia sulle zone interne, portando con sé la possibilità di brevi rovesci, ma nulla che rovini l’atmosfera estiva. Le temperature si mantengono gradevoli, con punte di 27°C nelle aree costiere e collinari.

Sabato 23 agosto

Il sabato porta un cambio di scenario: il cielo si fa più grigio e l’instabilità atmosferica si fa sentire, soprattutto nelle zone montane e dell’entroterra. Le piogge leggere e i temporali sparsi invitano a rivedere i programmi all’aperto, magari optando per attività al coperto o visite culturali. Le temperature scendono leggermente, rendendo l’aria più umida e fresca.

Domenica 24 agosto

La domenica si presenta ancora incerta, con un cielo variabile e la possibilità di rovesci pomeridiani. Tuttavia, tra una schiarita e l’altra, si possono ritagliare momenti di bellezza, soprattutto lungo la costa dove il mare resta una meta ambita. Le temperature si mantengono tra i 15°C e i 26°C, ideali per chi ama il clima mite

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (22-24 agosto 2025)

PESCARA

VEN – min 21° max 28°

SAB – min 21° max 25°

DOM – min 20° max 26°

CHIETI

VEN – min 18° max 25°

SAB – min 18* max 25°

DOM – min 16° max 26°

TERAMO

VEN – min 19* max 26°

SAB- min 18° max 26°

DOM – min 17° max 25°

L’AQUILA

VEN – min 18° max 24°

SAB – min 16° max 26°

DOM – min 14° max 26°

