REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 16 al 18 gennaio, ci sarà un aumento generale della nuvolosità, ma senza particolari precipitazioni se non sul finire di domenica.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 16 gennaio
Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare poco mosso.
Sabato 17 gennaio
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare poco mosso.
Domenica 18 gennaio
Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (16-18 gennaio 2026)
VEN – min 6° max 13°
SAB – min 7° max 12°
DOM – min 8° max 12°
VEN – min 4° max 12°
SAB – min 4* max 11°
DOM – min 6° max 11°
VEN – min 6* max 13°
SAB- min 6° max 12°
DOM – min 7° max 11°
VEN – min 2° max 11°
SAB – min 1° max 10°
DOM – min 3° max 10°
