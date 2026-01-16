Home » Meteo Abruzzo oggi » Meteo Abruzzo weekend dal 16 al 18 gennaio: nuvolosità in aumento
Meteo Abruzzo oggiRegione Abruzzo

Meteo Abruzzo weekend dal 16 al 18 gennaio: nuvolosità in aumento

Previsioni meteo per Abruzzo dal 16 al 18 gennaio 2026: tempo instabile. Le temperature nelle quattro province

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

nuvoloso

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 16 al 18 gennaio, ci sarà un aumento generale della nuvolosità, ma senza particolari precipitazioni se non sul finire di domenica.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 16 gennaio

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato.  Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2450 metri. Mare poco mosso.

Sabato 17 gennaio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare poco mosso.

Domenica 18 gennaio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.  Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila  (16-18 gennaio 2026)

PESCARA

VEN – min 6° max 13°
SAB – min 7° max 12°
DOM – min 8° max 12°

CHIETI

VEN – min 4° max 12°
SAB – min 4* max 11°
DOM – min 6° max 11°

TERAMO

VEN – min 6* max 13°
SAB- min 6° max 12°
DOM – min 7° max 11°

L’AQUILA

VEN – min 2° max 11°
SAB – min 1° max 10°
DOM – min 3° max 10°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.