REGIONE – Settembre in Abruzzo sa essere generoso. Le giornate si accorciano, ma il sole continua a regalare luce dorata e temperature piacevoli, ideali per chi vuole godersi il territorio tra escursioni, passeggiate in borghi storici o semplicemente un pranzo all’aperto. E il weekend in arrivo non fa eccezione.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 12 settembre

La giornata di venerdì si apre con un cielo completamente sereno. Le temperature oscillano tra i 12°C al mattino e i 27°C nel pomeriggio, con un tasso di umidità moderato e una brezza leggera da est che rende l’aria piacevolmente asciutta. Il rischio di pioggia è praticamente nullo. L’indice UV sarà elevato, quindi chi ha in programma attività all’aperto farebbe bene a proteggersi.

Sabato 13 settembre

Sabato si preannuncia ancora più caldo, con punte di 28°C nelle ore centrali e una minima di 15°C. Il cielo resterà limpido per gran parte della giornata, con solo qualche velatura serale. Il vento sarà moderato e proveniente da est, mentre la probabilità di precipitazioni resta bassa, rendendo la giornata perfetta per gite fuori porta o relax in spiaggia.

Domenica 14 settembre

Domenica sarà prevalentemente soleggiata, ma con nuvolosità variabile nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, con massime di 28°C e minime di 13°C. Il vento sarà più sostenuto, proveniente da ovest, e la possibilità di pioggia sale leggermente, soprattutto nelle zone interne. Nulla di allarmante, ma chi ha in programma attività all’aperto potrebbe valutare un piano B per il tardo pomeriggio.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (12-14 settembre 2025)

PESCARA

VEN – min 20° max 26°

SAB – min 20° max 27°

DOM – min 20° max 27°

CHIETI

VEN – min 15° max 28°

SAB – min 15* max 29°

DOM – min 15° max 28°

TERAMO

VEN – min 16* max 27°

SAB- min 17° max 29°

DOM – min 17° max 28°

L’AQUILA

VEN – min 12° max 27°

SAB – min 13° max 27°

DOM – min 14° max 26°

