Meteo Abruzzo, weekend dallì11 al 13 settembre 2026: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it sull’Abruzzo nel secondo weekend del mese di settembre sono previste condizioni meteo ancora a tratti instabili fino a sabato. Domenica asciutta e più soleggiata, Di seguito tutti i dettagli.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 11 settembre

Pressione medie e livellate interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare mosso.

Sabato 12 settembre

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare mosso.

Domenica 13 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (11-13 settembre 2026)

PESCARA

VEN – min 24° max 27°

SAB – min 22° max 26°

DOM – min 19° max 27°

CHIETI

VEN – min 20° max 26°

SAB – min 19* max 24°

DOM – min 15° max 32°

TERAMO

VEN – min 20* max 27°

SAB- min 18° max 25°

DOM – min 15° max 26°

L’AQUILA

VEN – min 18° max 26°

SAB – min 14° max 25°

DOM – min 12° max 25°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.