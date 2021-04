Fine settimana all’insegna del tempo prevalentemente variabile. Le minime e massime nelle quattro province dal 9 all’11 aprile 2021

REGIONE – Dopo l’irruzione fredda di metà settimana, nella giornata di venerdì ritorna l’anticiclone ma durerà poco perché tra sabato e domenica sembra confermato il transito di una perturbazione atlantica che porterà il ritorno di piogge sparse, seppur in un contesto termico decisamente più gradevole. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 9, 10 e 11 aprile, avvalendoci della collaborazione di www.meteoaquilano.it. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 9 aprile

L’anticiclone, che si va rafforzando sul Mediterraneo, garantirà una giornata con cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore generale rialzo, ma ancora rigide al mattino nelle vallate appenniniche. Venti inizialmente deboli variabili. Mare da poco mosso a mosso al largo.

Sabato 10 aprile



L’approfondimento di una saccatura atlantica sulla Spagna richiama umide correnti meridionali, responsabili di un graduale peggioramento del tempo sull’Italia centro settentrionale. Giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, a tratti irregolare, ma in un contesto quasi ovunque asciutto. Temperature in ulteriore aumento specie nei valori minimi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mare mosso.

Domenica 11 aprile

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (9, 10 e 11 aprile 2021)

PESCARA

VEN – min 5° max 16°

SAB – min 7° max 14°

DOM – min 11° max 13°

CHIETI

VEN – min -2° max 16°

SAB – min 2° max 15°

DOM – min 8° max 13°

TERAMO

VEN – min 1° max 15°

SAB – min 3° max 13°

DOM – min 8° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 1° max 12°

SAB – min 4° max 10°

DOM – min 6° max 12°

