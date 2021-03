Previsto tempo instabile con ritorno della neve in quota. Le temperatura minime e massime nelle quattro province dall’8 al 10 marzo 2021

REGIONE – Il passaggio di una perturbazione atlantica porterà nubi compatte e piogge diffuse sulla Regione. Tra lunedì e mercoledì, grazie all’aria fresca in arrivo dall’Europa continentale, ci sarà anche il ritorno della neve alle medio-basse quote appenniniche. Tuttavia, questa sarà soltanto una breve parentesi di maltempo. Infatti, già da mercoledì pomeriggio le nubi lasceranno spazio ad ampie schiarite. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dell’8, 9 e 10 marzo 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 8 marzo

Celo irregolarmente nuvoloso o coperto su tutta la Regione, con rovesci diffusi, per lo più di debole intensità, in estensione da ovest verso est. La quota neve sarà in calo fino ai 1300 metri. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali al mattino e da quelli orientali al pomeriggio. Mare mosso.

Martedì 9 marzo



Insistono umide correnti pilotate dalla perturbazione giunta ieri, responsabili di residuo maltempo con ancora qualche precipitazione a inizio giornata. Nevicate in Appennino dai 1200-1400m, con limite in locale diminuzione durante i fenomeni più intensi. Temperature stabili. Mare mosso.

Mercoledì 10 marzo

La perturbazione dei giorni scorsi si allontana provocando ancora qualche residua precipitazione tra notte e mattina sull’Abruzzo ma con tendenza a un generale miglioramento a partire da nord. Temperature in calo, arriva aria più fredda in quota. Venti in rinforzo da NNE con mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8, 9 e 10 marzo)

PESCARA

LUN – min 8° max 11°

MAR – min 10° max 11°

MER – min 9° max 11°

CHIETI

LUN – min 6° max 9°

MAR – min 8° max 10°

MER – min 7° max 9°

TERAMO

LUN – min 1° max 12°

MAR – min 2° max 13°

MER – min 0° max 14°

L’AQUILA

LUN – min 6° max 8°

MAR – min 4° max 6°

MER – min 3° max 8°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.