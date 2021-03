Diretta Teramo – Catanzaro: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 7 marzo alle 15 si gioca Teramo – Catanzaro per la 29° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 29° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Teramo – Catanzaro, che si giocherà allo Stadio “Gaetano Bonolis” domenica 7 marzo con calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid. Il Teramo è sesto in classifica con 38 punti frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte con 28 gol fatti e 24 subiti; nelle ultime 5 sfide ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 7. Il Catanzaro ha conseguito invece 3 vittorie e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 6; dopo la sconfitta interna contro l’Avellino é quarto a quota 44, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte per le Aquile con 31 reti all’attivo e 26 al passivo. Sono 12 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio totalmente a favore dei giallorossi che hanno vinto 6 incontri; mentre sono 5 i pareggi, una vittoria del Teramo. Anche nella gara di andata il Catanzaro ha avuto la meglio con il risultato di 1-0.

CRONACA DELLA PARTITA

Dove vedere la partita in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Catanzaro, valido per la 29° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Roberto Fraggetta di Catania e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale Tommaso Zamagni di Cesena. Sono tre i precedenti con i colori biancorossi; quattro quelli con il Catanzaro, sempre vittorioso con il direttore di gara giuliano.

Le probabili formazioni di Teramo – Catanzaro

Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti. Probabile modulo 3-4-1-2 per il Catanzaro con Branduani in porta e difesa composta da Riccardi, Fazio e Martinelli. In mezzo al campo Verna e Risolo; ai lati Casoli e Contessa. Sulla trequarti Carlini; davanti Evacuo e Di Massimo.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo. Allenatore: Calabro