Inizio settimana all’insegna del tempo instabile. Minime e massime nelle quattro province il 7, 8 e 9 settembre 2020

REGIONE – L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un peggioramento, che potrebbe arrecare un aumento dell’instabilità su Appennino e settori prospicienti. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 7, 8 e 9 settembre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 7 settembre



L’alta pressione tende ad indebolirsi favorendo l’afflusso di umide correnti in quota che saranno responsabili di un aumento dell’instabilità diurna sui settori appenninici. Ventilazione prevalente da ENE con rinforzi sulle alte Marche. Temperature previste in calo. Mare poco mosso.

Martedì 8 settembre



La pressione si indebolisce ulteriormente sotto l’azione di una saccatura diretta verso i Balcani. Giornata all’insegna della variabilità con possibilità di qualche fenomeno a ridosso della dorsale appenninica. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Mare mosso.

Mercoledì 2 settembre

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 4550 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (7, 8 e 9 settembre)

PESCARA

LUN – min 20° max 28°

MAR – min 21° max 27°

MER – min 20° max 28°

CHIETI

LUN – min 14° max 29°

MAR – min 19° max 28°

MER – min 16° max 29°

TERAMO

LUN – min 15° max 29°

MAR – min 17° max 28°

MER – min 16° max 29°

L’AQUILA

LUN – min 11° max 28°

MAR – min 16° max 30°

MER – min 16° max 30°

