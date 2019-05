Dopo un inizio settimana dal clima invernale, da martedì tempo più stabile e soleggiato. Le minime e le massime nelle quattro province

PESCARA – L’aria di matrice artico-continentale, piuttosto inusuale per il periodo, che ha raggiunto il Mediterraneo nella giornata di domenica dando vita a un vortice ciclonico, determina ancora maltempo sulle regioni del medio versante adriatico, con piogge e rovesci tnelle zone confinanti con le Marche, nonché nevicate a quote di medio-bassa montagna. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 6 maggio

Ancora piogge e rovesci tra Marche e Abruzzo, nonché nevicate a quote di medio-bassa montagna. Tendenza ad un generale miglioramento tra sera e notte. Temperature in ulteriore generale diminuzione. Venti tesi dai quadranti settentrionali a tutte le quote. Mare molto mosso.

Martedì 7 maggio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1550 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Mercoledì 8 maggio



Tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature in generale sensibile aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2350 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (6, 7 e 8 maggio)

Pescara

LUN – min 10° max 12°

MAR – min 9° max 16°

MER – min 10° max 18°

Chieti

LUN – min 7° max 9°

MAR – min 5° max 16°

MER – min 4° max 20°

Teramo

LUN – min 6° max 9°

MAR – min 4° max 16°

MER – min 6° max 18°

L’Aquila

LUN – min 3° max 10°

MAR – min 1° max 18°

MER – min 3° max 20°

