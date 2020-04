Inizio settimana con tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province il 6, 7 e 8 aprile

L'anticiclone continuerà ad essere l'assoluto protagonista dell'inizio della prossima settimana con cieli nel complesso soleggiati, salvo la formazione di innocua nuvolosità cumuliforme sui crinali appenninici nelle ore centrali del giorno, oltre alle consuete foschie sui fondovalle nottetempo e al primo mattino.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 6 aprile



Alta pressione ancora dominante sull’Italia, garanzia di cieli soleggiati, salvo la formazione di addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna e la possibile presenza di foschie dense o nubi basse sulle aree costiere, in dissolvimento entro la tarda mattina. Temperature stazionarie o in ulteriore rialzo, con picchi di 18-20°C su aree collinari e pianure interne. Venti a prevalente regime di brezza, con qualche rinforzo diurno da Nordest. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 7 aprile



Anticiclone ancora protagonista per l’ennesima giornata soleggiata, con al più qualche innocuo addensamento a ciclo diurno. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento, con punte di oltre 18-20°C sulle zone interne dove tuttavia saranno marcate le escursioni termiche giorno-notte; clima in genere più fresco lungo le coste. Venti deboli variabili. Mari in prevalenza poco mossi.

Mercoledì 8 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (6, 7 e 8 aprile)

Pescara

LUN – min 10° max 16°

MAR – min 9° max 16°

MER – min 9° max 16°

Chieti

LUN – min 15° max 17°

MAR – min 3° max 18°

MER – min 4° max 18°

Teramo

LUN – min 5° max 17°

MAR – min 5° max 17°

MER – min 5° max 17°

L’Aquila

LUN – min 14° max 17°

MAR – min 5° max 17°

MER – min 4° max 17°

