Fine settimana con tempo prevalentemente instabile. Le minime e massime nelle quattro province dal 5 al 7 marzo 2021

REGIONE – L’anticiclonico presente sul bacino centrale del Mediterraneo inizierà lentamente a destabilizzarsi a causa dell’avvicinamento di un vasto nucleo depressionario di matrice artica. Tale saccatura depressionaria scivolerà successivamente sui Balcani e l’Italia sarà interessata soltanto marginalmente dai suoi effetti. Ci sarà calo termico importante ma accompagnato soltanto da instabilità. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 5, 6 e 7 marzo, avvalendoci della collaborazione di www.meteoaquilano.it. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 5 marzo

La giornata di venerdì vedrà cielo irregolarmente nuvoloso sui comparti interni, con ulteriore aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane. Altrove la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso ma nubi via via più compatte arriveranno nella seconda parte del giorno. Temperature minime in aumento, massime in calo. Ventilazione debole/moderata da ovest sul settore interno e a regime di brezza lungo le coste. Mare tendente al mosso.

Giunge aria decisamente più fredda dai Balcani, che accompagna un sistema nuvoloso foriero di precipitazioni sparse. I fenomeni si esauriranno tra tardo pomeriggio e sera ma con cieli spesso ancora nuvolosi. Temperature in netto calo, torna la neve in Appennino sin verso i 700-900m, a quote superiori sull’Abruzzo occidentale. Venti generalmente moderati. Mare mosso.

Domenica 7 marzo

La circolazione rimane debolmente ciclonica, con tempo spiccatamente variabile su Marche e Abruzzo, dove avremo nubi irregolari alternate ad aperture. Qualche precipitazione è inoltre attesa su Sibillini e Abruzzo, specie occidentale. Temperature in lieve aumento nei massimi, ma clima assai più fresco rispetto ai giorni scorsi, minime in calo con clima mattutino più freddo. Venti deboli variabili salvo residui rinforzi da Nordovest lungo le coste e al largo. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (5, 6 e 7 marzo 2021)

PESCARA

VEN – min 7° max 14°

SAB – min 8° max 11°

DOM – min 8° max 10°

CHIETI

VEN – min 2° max 14°

SAB – min 5° max 8°

DOM – min 5° max 10°

TERAMO

VEN – min 3° max 13°

SAB – min 5° max 8°

DOM – min 8° max 9°

L’AQUILA

VEN – min 3° max 9°

SAB – min 5° max 11°

DOM – min 6° max 9°

