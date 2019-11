Lunedì e martedì alternanza di sole e nuvole. Mercoledì arrivo di una nuova perturbazione. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Dopo la discesa nel weekend di una intensa perturbazione atlantica, smorzata in Abruzzo dai venti di Garbino, le giornate di lunedì e martedi ci sarà alternanza di sole e nuvole mentre per mercoledì è previsto l’arrivio di una nuova perturbazione. Temperature in ripresa. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 4 novembre



La perturbazione giunta domenica si allontana verso i Balcani favorendo un miglioramento, con ampie schiarite sin dal mattino. Da segnalare tuttavia il vento a tratti forte di Libeccio e Garbino che soffierà per gran parte della giornata. Tra sera e notte graduale aumento della nuvolosità soprattutto sull’Abruzzo occidentale, per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che investirà le regioni centrali tirreniche. Temperature in ulteriore aumento. Mare molto mosso o agitato al largo.

Martedì 5 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione; forti dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Mercoledì 6 novembre

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (4, 5 e 6 novembre)

Pescara

LUN – min 15° max 21°

MAR – min 15° max 22°

MER – min 17° max 19°

Chieti

LUN – min 10° max 20°

MAR – min 10° max 22°

MER – min 13° max 16°

Teramo

LUN – min 11° max 19°

MAR – min 11° max 21°

MER – min 13° max 17°

L’Aquila

LUN – min 11° max 14°

MAR – min 12° max 15°

MER – min 11° max 13°

