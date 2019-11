Teramo, al Teatro Comunale in scena Chi mi battezze mi è cumbare

Al via domenica 3 novembre con Chi mi battezze mi è cumbare la Rasegna di Teatro Dialettale 2019-2020 del Teatro Comunale di Teramo

Domenica 3 novembre alle 17 il palcoscenico del Teatro Comunale di Teramo ospiterà la Compagnia I giovani amici del teatro, di Pescara, impegnata nel primo spettacolo della Rassegna di Teatro Dialettale organizzata dal Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo in collaborazione con ACS Chi mi battezze mi è cumbare scritto e diretto da Paolo Crisante.

Chi mi battezze mi è cumbare è un detto per dire che si è disposti a fare un favore a chi lo ha fatto a te. É una commedia in due atti, brillante, divertente, ricca di spunti comici ma anche di momenti di riflessione. L’autore ha voluto rappresentare uno spaccato della nostra società, focalizzando l’attenzione su importanti tematiche sociali come il tema degli anziani e dei malati. Problemi che molto spesso trovano soluzione solo grazie alla disponibilità delle famiglie interessate. Il tutto trattato con pudore e leggerezza.

In scena una classica decorosa famiglia matriarcale il cui fulcro è costituito dall’anziana mamma Isidora. Quest’ultima è sempre stata molto oculata, attenta alle esigenze della famiglia ma ormai da diverso tempo sostiene spese molto rilevanti per le sue modeste entrate…

Ricordiamo che fino al giorno del primo spettacolo sarà ancora possibile abbonarsi alla rassegna.

ABBONAMENTO – 7 spettacoli (6 + 1 fuori concorso)

Intero € 50,00 / Ridotto € 38,00 (under 26, over 65)

Per gli abbonati a tariffa piena alla Stagione di Prosa intero € 45,00 – ridotto € 35,00

BIGLIETTO

Intero € 12,00 / Ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)