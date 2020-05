Inizio settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato con clima mite. Minime e massime nelle quattro province il 4, 5 e 6 maggio

REGIONE – Dopo il fronte nuvoloso che ha attraversato la Regione nella giornata di domenica, segue una fase più stabile a metà settimana. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 4, 5 e 6 maggio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 4 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia l’Italia favorendo una bella giornata di sole sulle regioni adriatiche, con temperature massime in ripresa e venti in attenuazione. Mari poco mossi.

Martedì 5 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare poco mosso.

Mercoledì 6 maggio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (4, 5 e 6 maggio)

Pescara

LUN – min 11° max 19°

MAR – min 13° max 22°

MER – min 16° max 19°

Chieti

LUN – min 7° max 20°

MAR – min 7° max 25°

MER – min 12° max 20°

Teramo

LUN – min 7° max 20°

MAR – min 9° max 24°

MER – min 13° max 19°

L’Aquila

LUN – min 4° max 20°

MAR – min 7° max 21°

MER – min 9° max 23°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.