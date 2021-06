Fine settimana all’insegna del tempo stabile, peggiora domenica. Le minime e massime nelle quattro province dal 4 al 6 giugno 2021

REGIONE – Dopo le prime giornate di autentico caldo estivo, il tempo tornerà a peggiorare: sabato in prevalenza soleggiato ma con velature in ispessimento, mentre domenica è atteso un peggioramento con piogge e temporali: preludio di un inizio di settimana ancora instabile e più fresco. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 4, 5 e 6 giugno 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 4 giugno

Un promontorio anticiclonico africano punta temporaneamente l’Italia garantendo tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Caldo in intensificazione, punte di 30-31°C sulle zone interne. Venti deboli a regime di brezza specie lungo le coste.

Sabato 5 giugno



Alta pressione ancora presente seppur in fase di cedimento. Giornata che si mantiene stabile anche se in un contesto non sempre soleggiato per il passaggio di nubi alte. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo, punte fino a 32°C. Venti in regime di brezza prevalente. Mari poco mossi.

Domenica 6 giugno

La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno. Piogge e temporali raggiungeranno la Regione ad iniziare da Ovest. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso. Clima ancora caldo ma con temperature in calo serale.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (4, 5 e 6 giugno 2021)

PESCARA

VEN – min 17° max 27°

SAB – min 18° max 26°

DOM – min 18° max 26°

CHIETI

VEN – min 13° max 29°

SAB – min 13° max 27°

DOM – min 13° max 27°

TERAMO

VEN – min 13° max 29°

SAB – min 14° max 28°

DOM – min 14° max 28°

L’AQUILA

VEN – min 11° max 26°

SAB – min 12° max 20°

DOM – min 11° max 24°

