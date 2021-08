Inizio settimana con tempo instabile, da mercoledì migliora. Minime e massime nelle quattro province dal 30 agosto al 1° settembre 2021

REGIONE – Tra lunedì e martedì tempo instabile con possibilità di acquazzoni e temporali specie lungo la dorsale appenninica ma con locali sconfinamenti possibili tra pianure e coste. Da mercoledì attesa poi la rimonta dell’anticiclone, con sole che tornerà a essere protagonista e temperature in generale rialzo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 30, 31 agosto e 1 settembre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 30 agosto

Giornata all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli un po’ ovunque sereni o poco nuvolosi. Maggiori annuvolamenti attesi tra tardo pomeriggio e sera. Temperature in rialzo nei valori massimi, ma ancora ovunque gradevoli (in genere tra 25°C e 28°C). Minime invece in calo. Venti a regime di brezza termica, tendenti a disporsi da Ovest a fine giornata. Mare poco mosso.

Martedì 31 agosto

Dopo una mattinata soleggiata, instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con possibilità di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco. Temperature in aumento nei massimi, in genere sui 27-29°C, minime ancora frizzanti pur in lieve addolcimento. Venti occidentali fino al mattino, poi a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Mercoledì 1 settembre

Pressione che va gradualmente aumentando, a garanzia di una giornata finalmente all’insegna dell’assoluta stabilità con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature senza particolari variazioni, massime che non andranno oltre i 26-28°C. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (30, 31 agosto e 1° settembre)

PESCARA

LUN – min 17° max 25°

MAR – min 19° max 27°

MER – min 20° max 25°

CHIETI

LUN – min 12° max 25°

MAR – min 13° max 27°

MER – min 16° max 25°

TERAMO

LUN – min 12° max 25°

MAR – min 14° max 27°

MER – min 16° max 25°

L’AQUILA

LUN – min 9° max 24°

MAR – min 10° max 24°

MER – min 12° max 26°

