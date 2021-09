Fine settimana caratterizzato da tempo variabile e clima più fresco. Minime e massime nelle quattro province dal 3 al 5 settembre 2021

REGIONE – Un nuovo impulso di aria umida e instabile sarà responsabile del ritorno di rovesci e temporali sparsi tra la sera notte di venerdì e il pomeriggio di sabato. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 3, 4 e 5 settembre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 3 settembre

Alta pressione in progressivo indebolimento per l’avanzata da Ovest di un impulso instabile. Mattinata soleggiata o parzialmente nuvolosa; tra pomeriggio e sera nubi in aumento con qualche piovasco o anche temporale verso fine giornata. Temperature stazionarie o in lieve flessione. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso o ancora localmente mosso al largo dell’Abruzzo.

Sabato 4 settembre



Instabilità atmosferica con acquazzoni sparsi già nottetempo su Ovest Abruzzo, in trasferimento entro metà pomeriggio su buona parte degli altri settori abruzzesi. Tendenza a miglioramento serale. Temperature in calo, più sensibile sui settori abruzzesi. Mare poco mosso, mosso al largo.

Domenica 5 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e oleggiato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3, 4 e 5 settembre)

PESCARA

LUN – min 19° max 25°

MAR – min 21° max 24°

MER – min 20° max 26°

CHIETI

LUN – min 13° max 25°

MAR – min 18° max 23°

MER – min 15° max 26°

TERAMO

LUN – min 15° max 25°

MAR – min 18° max 23°

MER – min 16° max 26°

L’AQUILA

LUN – min 15° max 23°

MAR – min 18° max 23°

MER – min 13° max 26°

