Tempo ancora caratterizzato da condizioni di variabilità con alternanza di sole e nuvole. Le minime e le massime nelle quattro province

PESCARA – Lasciato alle spalle un weekend nuvoloso, all’inizio della settimana la situazione andrà ulteriormente migliorando, seppur sempre con lo sviluppo pomeridiano di qualche piovasco o breve temporale sui settori interni appenninici. Temperature inizialmente fresche, poi più gradevoli e in linea con il periodo- Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 3 giugno



La situazione non cambia: il Medio Adriatico resta influenzato da una blanda circolazione instabile che rimane attiva tra Penisola balcanica e Sud Italia, rinnovando qualche acquazzone pomeridiano sui settori interni. Decisamente più soleggiato lungo le coste, al mattino spazi soleggiati anche sulle zone interne. Temperature in ulteriore graduale aumento. Venti in prevalenza settentrionali. Mare poco mosso.

Martedì 4 giugno



La saccatura depressionaria responsabile dell’instabilità dei giorni precedenti si allontana verso i Balcani e la pressione rinforza anche sul medio versante adriatico, dove la giornata risulterà abbastanza stabile. Saranno tuttavia da preventivare i consueti annuvolamenti pomeridiani lungo l’Appennino e le zone interne in genere, associati a qualche acquazzone o focolaio temporalesco diurno in esaurimento entro sera. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento nei massimi. Venti deboli da sudest al largo, a regime dio brezza lungo le coste. Mare poco mosso.

Mercoledì 5 giugno



Rapida cessioe della pressione con peggioramento pomeridiano: previste deboli piogge, che però in serata lascerannno spazio ad ampi rasserenamenti. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a occidentali; deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3, 4, 5 giugno)

Pescara

LUN – min 17° max 23°

MAR – min 18° max 25°

MER – min 18° max 24°

Chieti

LUN – min 14° max 25°

MAR – min 14° max 27°

MER – min 14° max 27°

Teramo

LUN – min 15° max 25°

MAR – min 15° max 26°

MER – min 15° max 26°

L’Aquila

LUN – min 11° max 24°

MAR – min 12° max 25°

MER – min 13° max 25°